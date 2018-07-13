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أخبار محلية > “التأمينات” تتحقق من صحة العلاقة بين أصحاب العمل والمستفيدين من تعويضات “ساند”
13/07/2018   4:40 م

“التأمينات” تتحقق من صحة العلاقة بين أصحاب العمل والمستفيدين من تعويضات “ساند”

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قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الله العبد الجبار إن المؤسسة تعمل على التحقق من صحة وسلامة العلاقة العمالية بين أصحاب العمل والمستفيدين من تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

وأبان أن عمليات التحقق التي تقوم باتخاذها المؤسسة تسفر عن إجراء تغييرات يومية، وتحديث للأرقام الخاصة بتعويضات المستفيدين بشكل مستمر، لافتًا -وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”- إلى أن المؤسسة تقوم بتسجيل السعوديين المشتركين في المعاشات تلقائيًّا في نظام “ساند”.

وأوضح العبد الجبار أن “ساند” يعمل على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن العمل لظروف خارجة عن إرادته، إذ يوفر النظام حدًّا أدنى من الدخل للعامل خلال الفترة الانتقالية بين الوظيفة السابقة والوظيفة الجديدة.

يذكر أن تعويض البطالة الذي يقدمه “ساند” لا يقل عن مقدار الإعانة المقدمة للباحثين عن عمل، بشرط ألا يتجاوز ذلك متوسط الأجر الشهري للمشترك قبل تركه العمل.

“التأمينات” تتحقق من صحة العلاقة بين أصحاب العمل والمستفيدين من تعويضات “ساند”

أخبار محلية
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