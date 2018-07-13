وفاة الابن الوحيد لعمر المختار عن 97 عامًا

توفي الابن الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار، عن عمر يناهز الـ97 عامًا، في منزله بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
ونعى مجلس النواب الليبي في بيان له الشيخ محمد عمر المختار، معبرًا عن تعازيه ومواساته للشعب الليبي، ولأسرة الفقيد وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته.
وأضاف أن الفقيد هو نجل شيخ الشهداء عمر المختار رمز الكفاح والنضال ضد المستعمر الأجنبي في ليبيا والعالم العربي والإسلامي وشعوب العالم كافة، وناضل ضد الاحتلال الإيطالي إلى أن تحررت ليبيا ونال الشعب حريته.
وكان الشيخ محمد المختار غادر الأراضي الليبية في مارس الماضي، لتلقي العلاج في الخارج، بتوجيهات من خليفة حفتر بعد أن عانى مشكلات صحية بسبب كبر السن.
والراحل من مواليد 1921 بمنطقة العويلية، وينحدر من قبيلة المنفة، وفي 2008 اعتذر رئيس الوزراء الإيطالي، آنذاك، سيلفيو برلسكوني لنجل عمر المختار عن فترة احتلال بلاده لليبيا.