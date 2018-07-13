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أخبار محلية > “التجارة”: بدء العمل بنظام الإفلاس عقب إجازة عيد الأضحى.. ونتطلع إلى أن يقدم حلولًا أفضل للشركات المتعثرة
13/07/2018   4:37 م

“التجارة”: بدء العمل بنظام الإفلاس عقب إجازة عيد الأضحى.. ونتطلع إلى أن يقدم حلولًا أفضل للشركات المتعثرة

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قال أمين لجنة الإفلاس في وزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد، إنه سيتم بدء العمل ينظام الإفلاس عقب إجازة عيد الأضحى.

وأضاف الرشيد وفقًا لـ”الاقتصادية” أنه يتطلع إلى أن يسمح هذا النظام بتقديم حلول أفضل للشركات المتعثرة.

وأشار إلى أن هناك شركات تجارية ليست في أفضل حالاتها بسبب ما لديها من إشكاليات، تحتاج إلى الاستفادة من نظام الإفلاس الجديد، مبينًا أنه سيسهم في معالجة حالات الإفلاس أو التعثر التي تتعرض لها الشركات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير الماضي على نظام الإفلاس، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

“التجارة”: بدء العمل بنظام الإفلاس عقب إجازة عيد الأضحى.. ونتطلع إلى أن يقدم حلولًا أفضل للشركات المتعثرة

أخبار محلية
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