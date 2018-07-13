سفير المملكة لدى الأردن يكرم طالبة سعودية لحصولها على درجة الامتياز

كرّم سفير المملكة لدى الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي، في مكتبة بالسفارة أمس الخميس، الطالبة السعودية فرح محمد بكر، لحصولها على درجة الامتياز في التخصصات الطبية للطلبة السعوديين بالجامعات الأردنية.
وقال السفير إن التعليم من أوائل المشاريع التي تهتم بها المملكة، إيمانًا منها بأهمية التعليم لنهضة الوطن ورقيّه وتطوره في جميع مجالات الحياة.
وأكد حرصه على دعم الطلبة السعوديين المتميزين والمتفوقين في الأردن، لأنهم الصورة المشرقة للوطن في الخارج، داعيًا الله عزوجل- أن يوفقهم في مسيرتهم العلمية وأن يعودوا لوطنهم محققين الشهادات العليا.
وحصلت الطالبة فرح بكر في تخصص “دكتور صيدلة” بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، على أعلى معدل تراكمي 3,71، لتدرج ضمن قائمة المتفوقين على لوحة الشرف في الجامعة.
وفق “أخبار 24”.