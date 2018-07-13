نص الرسالة “اللطيفة جدًّا” من كيم لترامب

نشر الرئيس الأمريكي على حسابه في موقع “تويتر” أمس الخميس رسالة وردته من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، واصفًا الرسالة بأنها لطيفة جدًّا.
وكتب كيم لترامب: “لدي كل الثقة بأن إرادة قوية وجهودًا صادقة إضافة إلى المقاربة الموحدة التي انتهجناها، أنتم وأنا، بهدف فتح آفاق جديدة بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة، ستكون مثمرة”.
وأكد في رسالته المؤرخة بـ6 يوليو الجاري أن “اللقاء الأول معكم سيدي الرئيس والبيان المشترك الذي وقعناه في سنغافورة قبل 24 يومًا شكّلا في الواقع بداية عملية مهمة”.
وأضاف: “آمل سيدي الرئيس أن يتم تعزيز الثقة الراسخة بكم في العملية المقبلة عبر إجراءات ملموسة، أنا واثق بأن التقدم التاريخي في تعزيز العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة سيتيح (عقد) لقاء جديد”.
من جانبه، أثنى ترامب على رسالة الزعيم الكوري الشمالي وتطور العلاقات بين البلدين، معلِّقا عليها بالقول: “نسجّل تقدمًا كبيرًا”.
يذكر أن ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في 17 يونيو الماضي في سنغافورة، أسفرت عن توقيع بيان مشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية للعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتبعتها لقاءات رفيعة بين مسؤولي البلدين.