المملكة تستقبل غدًا السبت أولى رحلات الحجاج.. و”الطيران المدني”: نتوقع وصول أكثر من 6 آلاف رحلة

تستقبل المملكة يوم غد السبت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1439، وذلك عبر مطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.
وستصل أولى رحلات الحجاج هذا العام عبر الخطوط الجوية البنغلاديشية إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، ورحلة عبر الخطوط الباكستانية إلى مطار المدينة المنورة.
وأكملت الهيئة العامة للطيران المدني استعداداتها لاستقبال الحجاج من خلال خطة تشغيلية تستوعب الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج هذا العام، إذ يتوقع أن يتم استقبال أكثر من 6000 رحلة جوية خلال حج هذا العام، بواقع 3383 رحلة لمطار جدة، و2689 رحلة إلى مطار المدينة المنورة.
وأكد رئيس الهيئة عبد الحكيم التميمي حرصهم على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات الحجاج، وتقليص فترة إنهاء إجراءات قدومهم ومغادرتهم، وضمان انسيابية الحركة الجوية لرحلات الحجاج.