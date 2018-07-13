نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “كرايوفا” يرفض 3 ملايين يورو من “الهلال” لضم “ميتريتا”
13/07/2018   12:06 م

“كرايوفا” يرفض 3 ملايين يورو من “الهلال” لضم “ميتريتا”

+ = -
677

كشفت تقارير صحفية رومانية النقاب عن رفض نادي كرايوفا الروماني لعرض نادي الهلال البالغ 3 ملايين يورو لضم صانع ألعاب الفريق اليكساندرو ميتريتا.

وبحسب الصحيفة فإن النادي الروماني اشترط الحصول على مبلغ أكبر للموافقة على بيع اللاعب المتألق مع فريقه في الدوري الروماني.

يذكر أن اللاعب شارك الموسم الماضي في 34 مباراة سجل 16 هدفاً، وصنع 4 أهداف، ويبلغ من العمر 23 عاماً، وقيمته السنوية تصل لـ2.5 مليون يورو.

الصحيفة الرومانية قالت: إنه من المتوقع أن يعيد الهلال المفاوضات من جديد مع النادي بعد التقدم بعرض أعلى من عرضه السابق

“كرايوفا” يرفض 3 ملايين يورو من “الهلال” لضم “ميتريتا”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884994237.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.