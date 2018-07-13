“كرايوفا” يرفض 3 ملايين يورو من “الهلال” لضم “ميتريتا”

كشفت تقارير صحفية رومانية النقاب عن رفض نادي كرايوفا الروماني لعرض نادي الهلال البالغ 3 ملايين يورو لضم صانع ألعاب الفريق اليكساندرو ميتريتا.
وبحسب الصحيفة فإن النادي الروماني اشترط الحصول على مبلغ أكبر للموافقة على بيع اللاعب المتألق مع فريقه في الدوري الروماني.
يذكر أن اللاعب شارك الموسم الماضي في 34 مباراة سجل 16 هدفاً، وصنع 4 أهداف، ويبلغ من العمر 23 عاماً، وقيمته السنوية تصل لـ2.5 مليون يورو.
الصحيفة الرومانية قالت: إنه من المتوقع أن يعيد الهلال المفاوضات من جديد مع النادي بعد التقدم بعرض أعلى من عرضه السابق