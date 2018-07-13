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أخبار محلية > باحثون: نكهات السجائر الإلكترونية تدمر خلايا الأوعية الدموية والقلب
13/07/2018   12:03 م

باحثون: نكهات السجائر الإلكترونية تدمر خلايا الأوعية الدموية والقلب

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أكد باحثون من خلال تجربة معملية أن السوائل الموجودة بالسجائر الإلكترونية المحلاة بنكهات مثل القرنفل والقرفة والموز والكافور والفانيليا، قد تدمر خلايا في الأوعية الدموية والقلب، رغم خلوها من النيكوتين.

وفحص الباحثون ما يحدث عند تعريض الخلايا البطانية، التي تبطن الشرايين والأوردة والقلب، لأنواع رائجة من نكهات السجائر الإلكترونية خلال تجارب معملية، ليجدوا أن التركيزات العالية من هذه النكهات تدمر الخلايا.

واكتشف الباحثون من جامعة بوسطن أن 5 نكهات هي الفانيلا والنعناع والقرفة والقرنفل والنكهة المحروقة، أضعفت إفراز أكسيد النيتريك، الذي يحد من الالتهابات والتجلط ويساعد الأوعية الدموية على التوسع عند زيادة تدفق الدم.

يشار إلى أن شركات التبغ تطور سجائر إلكترونية، وهي عبارة عن أجهزة تعمل بالبطاريات بها مصدر تسخين، يحول النيكوتين السائل والنكهات إلى سحابة من البخار يتم استنشاقها.

وحتى مع عدم احتواء السوائل الموجودة بالسجائر الإلكترونية على النيكوتين، تظل الرئتان معرضتان للنكهات الكيماوية عند استنشاق الأبخرة.

باحثون: نكهات السجائر الإلكترونية تدمر خلايا الأوعية الدموية والقلب

أخبار محلية
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