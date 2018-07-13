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أخبار محلية > ​مصر: إصابة 12 في انفجار بالقرب من مطار القاهرة.. والحركة الجوية لم تتأثر
13/07/2018   12:01 م

​مصر: إصابة 12 في انفجار بالقرب من مطار القاهرة.. والحركة الجوية لم تتأثر

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أكد وزير الطيران المدني المصري أن الحركة الجوية في مطار القاهرة الجوي لم تتأثر جراء انفجار في خزاني وقود خارج مطار القاهرة.

وصرح مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية بأن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على حريق نشب بأحد مخازن إحدى شركات الصناعات الكيماوية.

وقال إنه تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارتين خزان مياه، مضيفًا أنه تم نقل المصابين وعددهم 12 للمستشفى لتلقي العلاج”.

من جهته قال متحدث باسم الجيش المصري إن سبب الانفجار الذي وقع في أحد مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية هو ارتفاع درجة حرارة الجو.

وكانت وسائل إعلام محلية مصرية عن شهود عيان قد نقلت بسماع دوي انفجار وحريق كبير في محيط مطار القاهرة.

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​مصر: إصابة 12 في انفجار بالقرب من مطار القاهرة.. والحركة الجوية لم تتأثر

أخبار محلية
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