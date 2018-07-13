نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > نجاة أسرتين من انهيار صخري ببحر أبو سكينة
13/07/2018   12:00 م

نجاة أسرتين من انهيار صخري ببحر أبو سكينة

+ = -
690

تعرضت سياراتان لأضرار كبيرة في قرية الباطن بمركز بحر أبو سكينة في عسير أمس الخميس، بعد انهيار جبل صخري محاذٍ لهما.

ونجت أسرتان يقع منزلهما بجوار الجبل من الانهيار، إلا أن أضراراً كبيرة لحقت بسيارتيهما.

صورةصورةصورةصورة

نجاة أسرتين من انهيار صخري ببحر أبو سكينة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884994219.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.