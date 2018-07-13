“وافي”: قواعد البرنامج تشترط ألا تقل مدة الضمان للأعمال الإنشائية عن 10 سنوات

أكد مدير الإدارة القانونية في برنامج “وافي” للبيع والتأجير على الخارطة أنس المزروع، أن قواعد البرنامج تشترط ألا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخرسانية وأعمال العزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية.
ولفت المزروع إلى أن قواعد البرنامج تمنع المطور العقاري من استلام أموال من المشترين، وتلزمه بإيداع جميع دفعاتهم في حساب الضمان المخصص باسم المشروع، مبيناً أن البرنامج اشترط في قواعد العمل الجديدة، ألا تقل المهلة الممنوحة للمشتري حال تأخره عن السداد 60 يوما خلال مدة العقد، وألا تكون الإخطارات أو المراسلات شفهية بين المطور والمشترين.
وأوضح أن قواعد العمل تلزم المطور العقاري بالحصول على ترخيص البيع على الخارطة واجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، مشيراً إلى أنه في حال عدم امتلاك المطور العقاري لأرض المشروع، فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع.