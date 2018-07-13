مصادر: القبض على رجل أعمال فور خروجه من اجتماع بشركة مساهمة

ذكرت مصادر صحفية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل أعمال فور خروجه من اجتماع لإحدى الجمعيات العمومية لشركة مساهمة، تنفيذًا لقرار محكمة التنفيذ، التي أصدرت أمرًا بالقبض عليه إثر صدور أحكام نهائية ضده في مطالبات حقوقية.
وبحسب ما أوردت صحيفة “عكاظ”، فإن الجهات الأمنية انتظرت إلى حين انتهاء الاجتماع، الذي عقد في مقر الشركة أمس الأول الأربعاء، حيث تعاملت مع الموقف بهدوء، كون الاجتماع ضم عددًا من رجال الأعمال أعضاء مجالس إدارات شركات عملاقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال المقبوض عليه يشغل مناصب عدة، منها عضوية مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لإحدى الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم، كما يرأس مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في سوق المال.
ولفتت إلى أن رجل الأعمال صدر بحقه 12 أمرًا من المحاكم ما بين الاستدعاء والقبض، غير أنه ظل يماطل ويتهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، ومنها أحكام مالية تزيد على 20 مليون ريال.