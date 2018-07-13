والد الطفل المعتدى عليه بسبب مباراة البرازيل وبلجيكا: أرفض الصلح.. وعلاج ابني سيستمر لسنوات

قال والد الطفل الذي تعرض للاعتداء من عشريني بسبب نقاش حول المونديال إن الطبيب المعالج أكد أن علاج ابنه سيستغرق 9 سنوات.
وأوضح الوالد ويدعى عبد الرحمن الحلو وهو مقيم من جنسية عربية أن الاعتداء على ابنه “محمد” تسبب في سقوط الأسنان الأربعة الأمامية بالفك العلوي، مبينًا وفقًا لصحيفة “عكاظ” أنها أسنان دائمة ولن تنمو مجددًا.
وأضاف أن الطبيب أفاد أن ابنه البالغ من العمر 9 سنوات يحتاج إلى تركيب جسر مؤقت مكان الأسنان التي سقطت، ويجب تغييره كل 3 أشهر لاستيعاب المتغيرات التي تحدث في نمو الطفل، وذلك لحين بلوغه سن الـ18 إذ ستجرى له عملية زراعة أسنان دائمة.
وأكد والد الطفل رفضه لكل مساعي الصالح مع المعتدي الذي تعرف عليه الطفل وأشار إليه بإصبعه لعدم قدرته على الكلام بسبب إصابته، لافتًا إلى أن المعتدي برر ارتكابه جريمته بتعرضه للسب.
من جهته، قال مساعد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم إنه تمت إحالة الشاب المتهم إلى النيابة العامة بعد تحديد هويته والقبض عليه.
وكان العشريني قد قام بالاعتداء على الطفل بوحشية ما أدى لتهشم أسنانه الأمامية وإصابته بجروح في الفم واللثة، بسبب نقاش حول مباراة البرازيل وبلجيكا، وقد استدعى الأمر نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.