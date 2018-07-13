دراسة حديثة: التمور الحمراء تقتل الخلايا السرطانية

أكدت دراسة طبية حديثة أن التمور الحمراء المعروفة بـ”العناب” لها القدرة على تدمير خلايا السرطان في جسم الإنسان، والتصدي للأمراض الخبيثة.
وأظهرت الدراسة أن التمور الحمراء تستطيع التحكم في خلايا السرطان الموجودة في الرئتين، والثدي، والبروستات، وذلك من خلال دفعها إلى القضاء على نفسها.
وأكدت التجارب المخبرية التي أجرتها مؤسسة “رويال سوسايتي” للأبحاث وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية” أن التمور الحمراء تساعد على الفتك بالخلايا السرطانية من خلال استهداف الأورام.
ولم توضح الدراسة ما إذا كانت التمور الحمراء تساعد على الشفاء من السرطان أم أن دورها يقتصر على الوقاية وقبل أن يتفاقم وضع الخلايا السرطانية في الجسم.