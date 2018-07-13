هيئة تطوير الرياض: 662 مشروعًا متأخرًا ومتعثرًا بنحو 40 مليار ريال.. وهذه هي الأسباب

كشف الإصدار الرابع عشر من التقرير السنوي لبرنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض الصادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن عدد المشاريع المتعثرة خلال العام 2017 بلغ 194 مشروعًا بتكلفة بلغت 25.4 مليار ريال.
في حين بلغ عدد المشاريع المتأخرة خلال العام نفسه 468 مشروعًا بتكلفة 8.5 مليار ريال، ووصل عدد المشاريع الجاري تنفيذها إلى 1232 مشروعًا تكلفتها 216.4 مليار ريال، والمشاريع المنجزة 881 مشروعًا بتكلفة 35 مليار ريال.
وتصدر قطاع التنمية الاقتصادية أكثر القطاعات المتعثرة مشاريعها بعشرة مشاريع تكلفتها 18.7 مليار ريال، ثم قطاع النقل والطرق ب51 مشروعًا تكلفت 2.5 مليار ريال، فقطاع الخدمات الصحية ب17 مشروعًا بتكلفة 2.5 مليار ريال.
واحتلت مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد صدارة المشاريع المتأخرة والمتعثرة بـ9 مشاريع بتكلفة بلغت 20.7 مليار ريال، تلتها جامعة الملك سعود بـ4 مشاريع تكلفت 2.3 مليار ريال، ثم أمانة الرياض 366 مشروعًا بتكلفة 2.6 مليار ريال.
وأرجع التقرير أسباب تأخر وتعثر المشاريع إلى خمسة أسباب رئيسية: ضعف الإمكانيات الفنية والمادية للمقاول بنسبة 82.3%، ثم معوقات إدارية وتنظيمية بـنسبة 12.2%، فمعوقات في المشروع بـنسبة 3.2%، وتعديل نطاق العمل بنسبة 1.2%، وعدم توفر الأراضي 0.1%.