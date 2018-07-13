بالصور : محافظ #الخرج ومدير #تعليم_الخرج يدشنان معرض طموح ورؤية للشباب الناجحين

سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي يدشن معرض رؤية وطموح الذي أقامه مركز الحي المتعلم الثاني بقيادة مدير المركز أ. سعد بن محمد بن بدن
في الحديثي مول بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي وعدد كبير من الشخصيات الهامة يتقدمهم الإعلامي المخضرم أ. عبدالعزيز فهد العيد والاعلامي سعود الغربي ووفد كبير من المهتمين بالتعليم بالمحاقظة وجمهور من الأهالي
ومركز الحي المتعلم الثاني من ضمن البرامج اللاصفية التابعة لقسم تعليم الكبار بتعليم الخرج
وانطلقت فكرة معرض رؤية وطموح لشباب الخرج الناجحين تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم الشباب الناجحين وإبراز دورهم بالمجتمع ليكون نماذج وبيت خبرة لجيل المستقبل القادم وصقل مهاراتهم المتنوعة لينخرطوا في سوق العمل
وقد احتوى المعرض أكثر من خمسة عشر ركنا منوعا فمنهم المصمم والمنتج والمدرب والمبتكر والإعلامي وكانت نماذج مشرقةسعد سعادة المحافظة بقصص نجاحاتهم المختلفة
ثم بعد جولة توجهه الجميع للحفل الختامي المبسط بدأ بقراءة القرآن الكريم القاريء ناصر عون ثم تلا ذلك كلمة ضافيةلقائد المركز والمشرف العام على المعرض الأستاذ سعد بن محمد بن بدن وقدم شكره للمحافظ على تشريفه وعلى عدمه اللامحدود وكذلك شكر سعادة مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي على دعمه المتواصل لأنشطة المركز وكذلك لرئيس قسم تعليم الكبار أ. خالد عبدالرحمن الجدوع
وقدم شكره لشركة زوايا العقارية على استضافتها للمعرض بمجمع الحديثي مول
وكذلك للجهات الداعمة والراعية وللجهات الاعلامية بالخرج كسناب الخرج اليوم وسناب الخرج لايف في تغطيتهم المتميزة لأنشطة المركز
ورحب برئيس مجلس ملتقى إعلاميون أ. عبدالعزيز العيد وأعضاء المجلس على تشريفهم للمعرض
ثم تلا ذلك قصيدة وطنية ذات طابع للشاعر المعروف راكان بن بدن تفاعل معه الحضور بكل فخر واعتزاز
ثم تشرف المحافظ بتكريم المنظمين والداعمين والمشاركين
ويجدر بالإشارة أن المعرض لمدة يومين ( الخميس و الجمعة )
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