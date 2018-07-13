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أخبار محلية > سفير المملكة لدى إندونيسيا يحذر السياح السعوديين من محتالين ينتحلون صفة رجال أمن
13/07/2018   12:42 ص

سفير المملكة لدى إندونيسيا يحذر السياح السعوديين من محتالين ينتحلون صفة رجال أمن

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وجّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، أسامة الشعيبي، اليوم الخميس، عدة نصائح للسياح من المواطنين، والتي بها ينجون من عمليات النصب والسرقة لدى وصولهم البلاد.

ولفت الشعيبي إلى أن بعض السيارات ربما تستوقف السائح لدى خروجه من المطار مع السائق، بحجّة أنها أمنية، وأن لدى السائح مخالفات أو ممنوعات.

وعليه نصح سفير المملكة السيّاح حال تعرّضهم لمثل هذه المواقف، بتصوير رقم المركبة وتصوير الشخص المدعي أنه تابع لجهات أمنية، إضافةً إلى عدم إعطائه جواز السفر أو أي وثيقة رسمية.

كما أوصى الشعيبي بعدم دفع أي مبالغ مالية لمن يدّعى ذلك والاتصال فورًا بالسفارة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الهدوء وطول الانتظار سيجعلانه قلقًا ويدفعانه إلى البحث عن مخرج.

سفير المملكة لدى إندونيسيا يحذر السياح السعوديين من محتالين ينتحلون صفة رجال أمن

أخبار محلية
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