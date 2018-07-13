لبناني يستولي على 250 ألف دولار من سعودي في روسيا ويختفي

حددت السلطات الروسية هوية لبناني (50 عاماً) يقيم في روسيا واتهمه مواطن سعودي بالاحتيال والاستيلاء على مبلغ يعادل 250 ألف دولار، بعد أن وعده بتنظيم رحلة له ولسعوديين آخرين لمشاهدة مباراة السعودية ومصر في كأس العالم والإقامة في المدينة السياحية مع مرافقيه.
وكشفت الشرطة الروسية أن المواطن اتفق مع اللبناني على تنظيم رحلة الطيران من موسكو إلى مدينة فولجوجراد جنوبا، حيث تقام المباراة، واستلم منه 110 آلاف دولار و120 ألف يورو يوم 24 يونيو الماضي، واختفى، وتبحث الشرطة الروسية عنه.
يذكر أن المملكة احتلت المركز الثالث في مجموعتها بكأس العالم بروسيا، برصيد ثلاث نقاط، بعد أن تلقت هزيمتين من روسيا وأوروغواي، وفازت في اللقاء الأخير على مصر 2-1.