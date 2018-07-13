بالأسماء.. “التعليم” تنهي إجراءات ترشيح 4544 متقدماً على الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، اليوم الخميس، عن ترشيح 4544 مواطنا على الوظائف التعليمية، ودعتهم لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة مبارك العصيمي، أنه تم ترشيح هذا العدد للوظائف التعليمية للرجال والتي جرى الإعلان عنها 14 شوال الحالي، بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر: المؤهل درجة العلمي، ودرجة كفايات المعلمين، وفق ما يرد من نتائج من مركز قياس، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية، وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.
وأضاف العصيمي أن الأولوية لحاملي مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة وحاملي البكالوريوس غير التربوي والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية (انتظام).
كما جاءت الأولوية لحاملي مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، ويليهم حاملو البكالوريوس الحاصلون على المؤهل عن طريق الانتساب مع الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.
وأكد المتحدث الرسمي أنه يجب على المرشحين متابعة بوابة وزارة التعليم الإلكترونية وحسابات الوزارة على “تويتر” لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهم.
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