تنفيذ حكم القتل حداً في مقيم تسلل إلى منزل امرأة وطعنها في رقبتها حتى الموت

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس، حكم القتل حداً في مقيم صومالي الجنسية في محافظة جدة، وذلك لقيامه بالتسلل إلى منزل امرأة من بني جلدته وطعنها حتى الموت.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها إن المدعو أحمد محمد حسن عبدي (صومالي الجنسية) قام بقتل فتحية بولي حسن (صومالية الجنسية)، وذلك بالدخول إلى منزلها وطعنها في رقبتها بسكين عمداً وعدواناً.
وأضاف البيان أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه.
وتابع: “ولأن ما قام به المدعى عليه يعتبر على وجه الخفية والاحتيال ويأمن معه المقتول من غائلة القاتل، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني، ونُفذ الحكم بحقه صباح اليوم بجدة”.