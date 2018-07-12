“الصحة”: نقص حمض الفوليك قد يؤدي لضعف الذاكرة والاكتئاب.. وهذه الأغذية الغنية به

أوصت وزارة الصحة بضرورة تناول الفرد لاحتياجه اليومي من حمض الفوليك، للوقاية من أعراض ضعف الذاكرة والاكتئاب.
وأوضحت الوزارة في أن الاحتياج التقريبي اليومي للرجل من حمض الفوليك يبلغ نحو 400 مايكرو جرام ، وللنساء من 400 إلى 600 مايكرو جرام.
وأشارت إلى أن أعراض نقص الحمض تتمثل في مشاكل في الذاكرة، واضطراب في الرؤية، والضعف العام والتنميل في الأطراف، وقرحة الفم، والإسهال، والاكتئاب.
ولفتت إلى أن الزيادة في تناول الحمض قد يكون له أضرار أبرزها مشاكل في الجهاز العصبي، وأمراض القلب، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، والالتهابات مثل التهاب الفم.
وبينت الوزارة أن حمض الفوليك يتواجد في مصادر طبيعية مثل السبانخ والبازلاء والأرز الأبيض، والمعكرونة.