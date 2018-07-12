عاملة منزلية تتهم كفيلها وزوجته بتعنيفها وإصابتها.. و”حقوق الإنسان” تحقق

قالت مصادر إن هيئة حقوق الإنسان تحقق في تعرض عاملة آسيوية لعنف جسدي من قبل كفيلها وزوجته، ما استدعى إسعافها ونقلها بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى.
وأوضحت المصادر أن حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة كلفت فريقاً لمتابعة حالة العاملة البالغة من العمر 19 عاماً، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه يجري التنسيق حول الأمر مع لجنة الحماية من الإيذاء التابعة للرعاية الاجتماعية بالمنطقة.
وأبانت المصادر أن الهلال الأحمر قام بنقل العاملة إلى مستشفى النور بمكة، وهي تعاني جروحا وكدمات في الرأس، وإصابات وكدمات بالساعدين، مع وجود آثار جروح وحروق قديمة بعضها ملتهب، في الوجه والظهر والساقين، وأجزاء أخرى من الجسم.
وأضافت أنه تم تقديم العلاجات اللازمة للعاملة وتنويمها في قسم الجراحة لحين استكمال العلاج، لافتة إلى أن لجنة الحماية استمعت إلى أقوالها، كما أن فريق حقوق الإنسان يقوم بمتابعة الحالة.