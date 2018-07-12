“العمل”: خفض نسب التوطين لا يشمل المهن والأنشطة التي تم توطينها سابقاً

ذكر خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن خفض نسبة التوطين إلى 70% لا يشمل الأنشطة والمهن التي صدرت فيها قرارات سابقة وتم توطينها.
وأوضح أبا الخيل أن الأنشطة والمهن التي صدرت بشأنها قرارات سابقة ولن يتم تخفيضها تشمل أسواق الذهب والمجوهرات، وتأنيث محال المستلزمات النسائية، وقطاع الاتصالات، ومنافذ تأجير السيارات.
وكانت وزارة العمل قد كشفت في مسودة الدليل الإرشادي لآلية توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطا أن نسبة التوطين المستهدفة تبلغ 70%، وهي المهن والانشطة التي سيتم البدء في توطينها اعتبارا من العام الهجري المقبل.