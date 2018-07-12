استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا، في قصر السلام بجدة، حيث أقيمت مأدبة غداء تكريمًا له.
وأقيمت مراسم احتفال رسمية لاستقبال الرئيس الضيف والوفد المرافق له، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين، أعقبها تكريم خادم الحرمين الشريفين لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا بإهدائه قلادة الملك عبدالعزيز.
وعُقدت بعد ذلك جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين المملكة وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية.
وكان رئيس جنوب أفريقيا قد وصل للمملكة في وقت سابق من اليوم، وكان في استقباله ومرافقيه لدى وصولهم مطار الملك عبد العزيز الدولي، عدد من المسؤولين، على رأسهم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.