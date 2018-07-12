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اخبار رياضية > فيديو يوثق رد فعل رجال إطفاء بكرواتيا بعد سماعهم إنذار حريق أثناء ركلة حاسمة لمنتخب بلادهم
12/07/2018   12:03 م

فيديو يوثق رد فعل رجال إطفاء بكرواتيا بعد سماعهم إنذار حريق أثناء ركلة حاسمة لمنتخب بلادهم

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أظهر مقطع فيديو رد فعل رجال إطفاء في العاصمة الكرواتية زغرب، بعد تلقيهم إنذار حريق، أثناء متابعتهم ركلات الجزاء بين منتخب بلادهم ومنتخب روسيا في ربع نهائي كأس العالم.

وبيّن الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، عدداً من رجال الإطفاء أثناء متابعتهم مباراة منتخبهم أمام روسيا والتي وصلت لركلات الترجيح، وأثناء انتظارهم الركلة الحاسمة التي ستؤهل منتخب بلادهم، تلقوا إنذاراً بوقوع حريق فهبوا مسرعين وارتدوا ثيابهم واستقلوا الشاحنة تاركين المباراة التي حسمها المنتخب الكرواتي.

يذكر أن كرواتيا تمكنت من التأهل لنهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، بعد تغلبها على إنجلترا أمس (الأربعاء) بهدفين لهدف، لتواجه فرنسا في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.

فيديو يوثق رد فعل رجال إطفاء بكرواتيا بعد سماعهم إنذار حريق أثناء ركلة حاسمة لمنتخب بلادهم

اخبار رياضية
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