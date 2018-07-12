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أخبار محلية > “أمن الطرق” يوضح دلالات لوحات “العلامات الكيلومترية” الجديدة على الطرق السريعة
12/07/2018   12:01 م

“أمن الطرق” يوضح دلالات لوحات “العلامات الكيلومترية” الجديدة على الطرق السريعة

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كشفت إدارة القوات الخاصة لأمن الطرق عن تزويد الطرق السريعة بين المدن بلوحات جديدة تحمل أرقاماً تسمى “العلامات الكيلومترية”، موضحة أن هناك معاني ودلالات لتلك العلامات الكيلومترية الموجودة على الطرق وأهمية ذلك معرفة الموقع في حال طلب مساعدة أو بلاغ.

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق إن لكل طريق رقمًا خاصًا، وإن دلالات تلك الأرقام تدل على المسافة بين بداية ونهاية الطريق من مدينة إلى أخرى، وكذلك المسافة بين النقطتين.

وفسّرت القوات الخاصة لأمن الطرق دلالات تلك الأرقام سواء الفردية أو الزوجية بالمثال، مشيرة إلى أن الرقم 40 على سبيل المثال، يعني رقم الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي جدة والدمام مروراً بمنطقة الرياض.

كما أوضحت أن الرقم (3، 9 ، 1) الذي وضع بشكل عمودي يعني المسافة من نقطة بداية الطريق إلى مكان العلامة الكيلومترية.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“أمن الطرق” يوضح دلالات لوحات “العلامات الكيلومترية” الجديدة على الطرق السريعة

أخبار محلية
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