أوصت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس منطقة مكة المكرمة بتشديد الرقابة على مساجد الطرق السريعة في المنطقة ومرافقها، وربطها بشبكة مراقبة تلفزيونية على مدار الساعة، وخلق بيئة رقابية ذاتية لكل المساجد.
وأوصت اللجنة وفقاً لـ “الحياة”، بمنح تسهيلات لتقديم خدمات مميزة للمساجد ومرافقها كإعطاء فيزة عامل ومساحات إضافية، وزيادة دورات المياه في المساجد، مع وضع عقوبات للمحطات التي لا تتجاوب مع فريق العناية بمساجد الطرق السريعة.
وتضمنت التوصية إقرار اعتماد الاستراتيجية والمنهجية لعمل فريق العناية بالمساجد ضمن الفرق العاملة في لجنة التنمية العمرانية والمشاريع، وتقديم الدعم اللازم من الأمانات والإدارة العامة للطرق، وإلزام ملاك المحطات بنظافة وصيانة المساجد ودورات المياه على أعلى مستوى، تفادياً لعدم إغلاق المحطة.