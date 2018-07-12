إغلاق مطعم في عسير بعد بلاغ عن ذبح كلب.. وأخذ عينات وإرسالها للمختبرات

أغلقت بلدية الساحل بالحريضة في منطقة عسير مطعماً بعد تلقيها بلاغاً عن ذبح كلب داخل المطعم وتقديمه للزبائن، ليجري إغلاق المطعم احترازياً وإرسال عينات للمختبرات لتحليلها.
وتشير تفاصيل الواقعة، وفقاً لـ “سبق”، إلى أن رجل أمن اشتبه في أحد عمال المطعم أثناء قيامه بالذبح، ليقوم بالتثبت من الجلد الذي تم إخفاؤه، وحرر محضراً بذلك مع البلدية التي اتخذت الإجراءات اللازمة.
من جانبه، كشف رئيس بلدية الساحل علي آل جلبان، أنه تم إشعار الجهات الرسمية بالواقعة بعد الإغلاق الاحترازي للمطعم وإرسال العينات للمختبرات، مؤكداً أن الموضوع محل اهتمام والبلدية لن تتهاون مع أي مخالف.