شاهد صور الفيلا الفخمة التي استأجرها رونالدو في إيطاليا مقابل 40 ألف يورو في اليوم

كشف تقرير لصحيفة “لاريبابليكا” الإيطالية، عن قيام كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال وريال مدريد السابق والذي انتقل حديثا لنادي يوفينتوس، باستئجار فيلا فخمة بمدينة “تورينو”؛ معقل النادي الإيطالي.
وأوضح التقرير أن الفيلا الفاخرة تلبي جميع متطلبات الحياة الفارهة، نظرا لوقوعها في منطقة “سترادا سان فيتو ريفيجلياسكو” الفخمة بالمدينة، والتي أقام بها عدد من لاعبي كرة القدم بالإضافة إلى رئيس نادي “يوفنتوس” “أندريا أنيلي”.
وأشار التقرير إلى أن مساحة الفيلا تبلغ نحو ألف متر مربع وتضم 20 غرفة من بينها ثماني غرف للنوم موزعة على ثلاثة طوابق وحمام سباحة.
ولفت إلى أن تكلفة الإيجار لهذه الفيلا إلى أربعين الف يورو في اليوم (حوالي 47 ألف دولار).
وكان نادي “يوفنتوس” الإيطالي أعلن الثلاثاء انتقال اللاعب البرتغالي وأفضل لاعب في العالم لعدة مرات إلى صفوفه مقابل 100 مليون يورو (حوالي 117 مليون دولار) على مدار أربع سنوات، في صفقة أطلق عليها إعلاميا “صفقة القرن”.