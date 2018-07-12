سلم مواطن 6 قطع أثرية لمكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة بيشة، 5 قطع منها يعود تاريخها إلى فترة ما قبل الإسلام.
وقال مدير فرع الهيئة بمحافظة بيشة عبدالله الأكلبي إن المواطن علي الشهراني سلم 5 قطع حجرية قديمة من فترة ما قبل الإسلام، وقطعة حجرية واحدة تعود للفترة الإسلامية المبكرة منحوت عليها سورة الفلق مكتوبة بطريقة النحت الغائر.
من جهته، عبر مدير الهيئة بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة عن شكره للمواطن الشهراني على هذه المبادرة، داعياً كل من لديهم قطع أثرية تسليمها للهيئة، وذلك حرصاً وصوناً لآثار وتراث المملكة.