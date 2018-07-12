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أخبار محلية > “الحج”: لا بديل عن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.. والتسجيل ينطلق السبت المقبل
12/07/2018   11:52 ص

“الحج”: لا بديل عن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.. والتسجيل ينطلق السبت المقبل

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أفادت وزارة الحج بأن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل سينطلق بعد غد (السبت).

وأوضحت الوزارة أن الموقع يعتبر الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام مؤكدة أنه تم تطوير “السيرفر” الخاص بالتسجيل في المسار الإلكتروني، بحيث يتحمل الضغط الذي سيصاحب أول أيام التسجيل.

وأشار عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد القرشي، إلى أن هناك توقعات بوجود إقبال كبير على التسجيل في الحج المخفض والميسر في بداية التسجيل.  وفق “أخبار 24”.

وبين أنه يتوقع أن تستقبل البوابة أكثر من مليون زائر، داعياً الراغبين في أداء الحج في هذا العام إلى إتمام إجراءات حجوزاتهم من خلال الموقع الإلكتروني في وقت مبكر.

“الحج”: لا بديل عن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.. والتسجيل ينطلق السبت المقبل

أخبار محلية
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