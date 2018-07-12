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أخبار محلية > السجن والجلد في انتظار العشريني الذي هشم أسنان طفل بسبب مباراة البرازيل وبلجيكا
12/07/2018   11:50 ص

السجن والجلد في انتظار العشريني الذي هشم أسنان طفل بسبب مباراة البرازيل وبلجيكا

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توقع محاميان أن تتم معاقبة الشاب العشريني الذي اعتدى على طفل في الدمام إثر نقاش حول المونديال، بالسجن والجلد، مؤكدين أن ما أقدم عليه العشريني يعد جريمة جنائية.

وكان العشريني قد قام بالاعتداء على الطفل بوحشية ما أدى لتهشم أسنانه الأمامية وإصابته بجروح في الفم واللثة، بسبب نقاش حول مباراة البرازيل وبلجيكا، وقد استدعى الأمر نقل الطفل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

وأبان المحاميان هشام حنبولي، ومشعل الشريف بحسب صحيفة “عكاظ” أن صغر سن المجني عليه سيكون سبباً لتشديد العقوبة على الجاني، وذلك لعدم وجود تكافؤ في العمر بين الطرفين.

وأكدا أنه في حال تجاوزت مدة شفاء الطفل 14 يوماً فإنه سيتم إيقاف المتهم بالسجن العام لحين عرضه على المحكمة الجزائية، لافتين إلى أنه يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض.

السجن والجلد في انتظار العشريني الذي هشم أسنان طفل بسبب مباراة البرازيل وبلجيكا

أخبار محلية
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