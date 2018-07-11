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اخبار رياضية > “تركي آل الشيخ” يعلن إلغاء كأس السوبر السعودي المصري
11/07/2018   9:35 م

“تركي آل الشيخ” يعلن إلغاء كأس السوبر السعودي المصري

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أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اليوم الأربعاء، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر إلغاء بطولة السوبر السعودي المصري في الرياض والقاهرة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، إن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر إلغاء مباراة السوبر السعودي المصري في الرياض والقاهرة، والتي كان من المقرر أن تقام على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس هيئة الرياضة، أنه بناء على عدم اتفاق الأطراف ذات العلاقة في الجانب المصري على مواعيد مناسبة لإقامة المباراتين، تم اتخاذ قرار إلغائهما. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يلعب الأهلي مع الهلال بالرياض، باعتبارهما بطلي الدوري المصري والسعودي، والزمالك مع الاتحاد بالقاهرة باعتبارهما بطلي الكأس.

“تركي آل الشيخ” يعلن إلغاء كأس السوبر السعودي المصري

اخبار رياضية
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