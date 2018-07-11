“الصحة” تكشف عن أسباب عدم قبول حالات مرضية في مستشفياتها.. أبرزها نقص الأسرة

كشفت وزارة الصحة عن 7 أسباب كانت وراء اعتذار مستشفياتها بمختلف مناطق المملكة عن استقبال بعض الحالات المرضية، وتمت إحالتهم إلى مستشفيات أخرى على نفقة الوزارة.
وأوضح التقرير الصادر عن العام 1437 / 1438 أن مستشفيات وزارة الصحة في 20 منطقة اعتذرت عن قبول 2000 حالة مرضية وأحالتهم إلى منشآت أخرى، لعدة أسباب أبرزها عدم توفر أسرة (516 حالة تم رفضها).
كما تضمنت الأسباب عدم توافر الخدمة المطلوبة (505 حالات)، توافر الخدمة في المستشفى المحيل (390 حالة)، عدم توافر أطباء متخصصين (342 حالة)، عدم حاجة المريض إلى رعاية تخصصية (137 حالة)، لا يوجد أهلية لعلاج المريض (92 حالة)، عدم توافر الجهاز المطلوب (18 حالة).