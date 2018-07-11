سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نحو 1748 طنا من التمور هدية من المملكة لعدد من دول العالم.
تأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لنشر الخير والتعاون معها، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.
وسلمت فرق المركز الهدايا إلى كل دولة، حيث قام فريق بتسليم 100 طن من التمور لممثل الحكومة التنزانية، وذلك بالمقر الرئيسي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التنزاني في مدينة دار السلام.
كما تم تسليم 708 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر، وتُعد هذه الشحنة جزءاً من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي، الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الجزائر.
وقام الفريق بتسليم هدية المملكة إلى جمهورية الفلبين المتضمنة 60 طنًا من التمور، وللنيجر 100 طن، وتوجيه 80 طناً هدية لبرنامج الأغذية العالمي في باكستان، حيث سيتم توزيعها على المتضررين والنازحين داخلياً في باكستان على هيئة سلال غذائية لأكثر من 40 ألف عائلة، فضلا عن 150 طنا لجمهورية باكستان.
وسلمت الفرق 50 طناً من التمور هدية المملكة لألبانيا، و100 طن لموريتانيا، و150 طنا لسريلانكا، و50 طنا لغانا، و200 طن من التمور هدية المملكة للأردن.