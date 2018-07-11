مضاربة جماعية خلال حفل عائلي بأضم بسبب تسلق البعض للسور للنظر إلى النساء.. والشرطة تتدخل

أصيب 7 أشخاص في مضاربة جماعية بالعصي وقعت في مناسبة عائلية بمركز الجائزة في محافظة أضم، على خلفية قيام بعض الأشخاص بانتهاك حرمات المنزل، فيما باشرت الأجهزة الأمنية الحادث وألقت القبض على 12 شخصا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مشاجرة جماعية بين عدد من سكان قرية الجويني (غير سعوديين يستوطنون القرية ولم يتم توثيق أوضاعهم)، أثناء إحدى مناسبات الزواج، بعد تسلق أحد الأفراد سور البيت خلسة؛ لكي ينظر إلى نساء ومحارم البيت.
وأوضحت شرطة محافظة أضم وفقا لـ”سبق” أنها تلقت بلاغا بالواقعة، وفور وصولها وجدت 7 إصابات وحالتي إغماء تم نقلهم لمستشفى الجائزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط نحو 12 شخصا تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.