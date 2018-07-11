كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت، اليوم الأربعاء، حريقا اندلع في مجموعة من السيارات المتواجدة بـ “تشليح بريمان”.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن حريقا اندلع في مجموعة من سيارات تشليح بريمان بجدة، باشرته فرق الدفاع المدني.
وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الإطفاء والدفاع المدني، دون وجود أي إصابات أو وفيات.
وافادت أن أن الحريق شمل ثلاثة تشاليح على مساحة 4000-5000م2، حيث عمدت الفرق على فتح ممرات للاقتراب من منطقة الحريق لتتمكن أخيرا من السيطرة عليه، فيما شرع فريق في التحقيق في ملابسات الحادث لمعرفة سببه.
وفق “أخبار 24”.