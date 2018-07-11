أول فيديو لـ”أطفال الكهف” بتايلاند بعد إنقاذهم ودخولهم المستشفى.. وكيف كان لقاؤهم بأمهاتهم

رصد مقطع فيديو منشور للأطفال التايلانديين بعد إنقاذهم من كهف مغمور بالمياه بعد 17 يوما، وهم على أسرّتهم في أحد المستشفيات ويلوحون لأهلهم مبتسمين.
وأبان المقطع الذي بثته عدة وكالات أنباء الفتية وهم في حالة صحية جيدة ولكنهم يعانون من النحافة بعد معاناة الاحتجاز داخل الكهف، فيما ظهرت أمهات الفتية وعلى وجوههن سعادة ممزوجة بالدموع.
من جانبه، أوضح مفتش الصحة العامة، ثونغتشاي ليرتويلاراتانابونغ، أن الأطفال سيحتاجون إلى العلاج لمدة 7 أيام.
أما رئيس مهمة الإنقاذ، نارونجساك أوسوتاناكورن، فقال في مؤتمر صحفي: “الفتية مجرد أطفال فُقدوا ولا أحد يتحمل المسؤولية”.
يشار إلى أنه تم إخراج المجموعة الأخيرة من فريق “وايلد بورز” لكرة القدم المكون من 12 فردا ومدربه من كهف تام لوانج قرب الحدود مع ميانمار مساء أمس الثلاثاء بأمان لتنتهي عملية إنقاذ خطرة ويسود شعور بالارتياح والبهجة على مستوى العالم.