اللقاء التعريفي الأول لرجال و سيدات الأعمال مع برنامج ريادة الأعمال ( رواد )

يعلن برنامج ريادة الأعمال (رواد) بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن إقامة “اللقاء التعريفي الأول لرجال و سيدات الأعمال” يوم الأحد 02/11/1439هـ الموافق 15/07/2018م الساعة العاشرة صباحاً بمسرح كلية إدارة الأعمال للرجال و مسرح مبنى هداية للسيدات.
و يقام هذا اللقاء انطلاقاً من رؤية ورسالة وأهداف البرنامج وسعياً لتحقيق الاستفادة المشتركة بين البرنامج من جهة وبين المجتمع المحلي (أفراداً ومؤسسات) من جهة أخرى ومساهمة من البرنامج في تهيئة المجتمع في بناء الاقتصاد المعرفي وتحقيق التنويع الاقتصادي والذي هو أحد مرتكزات وطموحات رؤية 2030 وذلك من خلال تحفيز وتشجيع الأفكار والأنشطة الريادية . و يأتي هذا اللقاء لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار والتجارب التي تساعد على مواجهة التحديات التي قد تواجه رياديي و رجال و سيدات الأعمال في المنطقة الجغرافية للجامعة في مجال دعم وتطوير مشاريعهم و أنشطتهم الاستثمارية.