نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
عام > اللقاء التعريفي الأول لرجال و سيدات الأعمال مع برنامج ريادة الأعمال ( رواد )
11/07/2018   12:16 م

اللقاء التعريفي الأول لرجال و سيدات الأعمال مع برنامج ريادة الأعمال ( رواد )

+ = -
430

يعلن برنامج ريادة الأعمال (رواد) بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن إقامة “اللقاء التعريفي الأول لرجال و سيدات الأعمال” يوم الأحد 02/11/1439هـ الموافق 15/07/2018م الساعة العاشرة صباحاً بمسرح كلية إدارة الأعمال للرجال و مسرح مبنى هداية للسيدات.

و يقام هذا اللقاء انطلاقاً من رؤية ورسالة وأهداف البرنامج وسعياً لتحقيق الاستفادة المشتركة بين البرنامج من جهة وبين المجتمع المحلي (أفراداً ومؤسسات) من جهة أخرى ومساهمة من البرنامج في تهيئة المجتمع في بناء الاقتصاد المعرفي وتحقيق التنويع الاقتصادي والذي هو أحد مرتكزات وطموحات رؤية 2030 وذلك من خلال تحفيز وتشجيع الأفكار والأنشطة الريادية . و يأتي هذا اللقاء لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار والتجارب التي تساعد على مواجهة التحديات التي قد تواجه رياديي و رجال و سيدات الأعمال في المنطقة الجغرافية للجامعة في مجال دعم وتطوير مشاريعهم و أنشطتهم الاستثمارية.​

اللقاء التعريفي الأول لرجال و سيدات الأعمال مع برنامج ريادة الأعمال ( رواد )

عام
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884994010.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.