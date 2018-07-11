رسالة من المنتخب البرتغالي إلى يوفنتوس بعد ضم رونالدو !‎

تلقى نادي يوفنتوس الإيطالي رسالة خاصة من المنتخب البرتغالي وذلك بعد تعاقد النادي الإيطالي مع اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو.
وبشكل رسمي حسم السيد العجوز صفقة انتقال رونالدو للنادي الايطالي قادما من ريال مدريد الاسباني في صفقة قدرت قيمتها المالية بـ 105 مليون يورو.
وغرد الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي عبر تويتر تغريدة يُطالب فيها اليوفي بالاعتناء برونالدو في الفترة التي سيلعب فيها اللاعب مع الفريق.
و قال الحساب في تغريدة رسمية : عزيزي يوفنتوس , من فضلك اعتني جيدا بكريستيانو رونالدو.
يُذكر أن كريستيانو رونالدو قد أنهى منذ أسابيع مشواره مع المنتخب البرتغالي في كأس العالم وسجل 4 اهداف في النسخة الحالية من المونديال بتسجيل ثلاثة أهداف في مرمى اسبانيا و هدف في مرمى المغرب.