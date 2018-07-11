وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن الجريمة الإرهابية التي وقعت في بريدة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مساء أمس (الثلاثاء)، توجيهًا بتخصيص خطبة يوم الجمعة المقبل للحديث عن الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة القصيم الأحد الماضي.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه صدر توجيه وزير الشؤون الإسلامية بتخصيص خطبة يوم الجمعة المقبل، للحديث عن الجريمة النكراء التي وقعت بمنطقة القصيم بتاريخ 24 شوال 1439 هـ، وما انطوى عليه هذا العمل من إفساد في الأرض.
وكانت نقطة أمنية في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم، قد تعرضت لهجوم مسلح قام به ثلاثة إرهابيين، أدى إلى استشهاد رجل أمن ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، ومقتل إرهابيين.