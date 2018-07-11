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أخبار محلية > “المرور”: 33 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية خلال عامين
11/07/2018   11:56 ص

“المرور”: 33 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية خلال عامين

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كشفت إحصاءات صادرة عن الإدارة العامة للمرور، عن انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية بنسبة بلغت 33 % خلال العامين المنصرمين؛ حيث انخفض عدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة من 28 إلى 18.6 بواقع انخفاض تجاوز 33%.

وأظهرت أن عدد الحوادث خلال الـ9 أشهر من العام الهجري الجاري، بلغ 285.508 مقارنة بـ 361.090 خلال نفس الفترة من العام الماضي بواقع انخفاض نسبته 20.93 .%

وأبانت الإحصاءات انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث خلال نفس الفترة من 5.630 إلى 4.578 بواقع انخفاض نسبته 18.6%، كما انخفضت أعداد الإصابات الناتجة عن هذه الحوادث من 25.787 إلى 22.925 بواقع انخفاض نسبته 11.1% .

“المرور”: 33 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية خلال عامين

أخبار محلية
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