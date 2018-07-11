“المرور”: 33 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية خلال عامين

كشفت إحصاءات صادرة عن الإدارة العامة للمرور، عن انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية بنسبة بلغت 33 % خلال العامين المنصرمين؛ حيث انخفض عدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة من 28 إلى 18.6 بواقع انخفاض تجاوز 33%.
وأظهرت أن عدد الحوادث خلال الـ9 أشهر من العام الهجري الجاري، بلغ 285.508 مقارنة بـ 361.090 خلال نفس الفترة من العام الماضي بواقع انخفاض نسبته 20.93 .%
وأبانت الإحصاءات انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث خلال نفس الفترة من 5.630 إلى 4.578 بواقع انخفاض نسبته 18.6%، كما انخفضت أعداد الإصابات الناتجة عن هذه الحوادث من 25.787 إلى 22.925 بواقع انخفاض نسبته 11.1% .