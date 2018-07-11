بالفيديو.. المطلق: لا يجوز أن تتمرد المرأة على قوامة الرجل .. والمطالبة بإسقاط الولاية تتعارض مع الشريعة

شدد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، على أنه لا يجوز للمرأة أن تتمرد وتتفلت على قوامة الرجل، كما أنه لا يجوز للرجل أن يظلم المرأة.
وشبّه المطلق خلال حديثه في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية الأولى، قوامة الرجل بإدارة المدرسة، متسائلاً: هل يجوز أن نجعل للمدرسة مديرين؟ وهل يجوز أن نجعل صلاحيات وكيل المدرسة مثل المدير؟ وهل هناك وزارة فيها وزيران في وقت واحد بالصلاحيات نفسها؟
وأشار إلى أن القوامة بمعنى الإدارة؛ فالمرأة في بيتها لديها وظيفتها وصلاحياتها، فكل له تخصصه، لكن القيادة تظل عند الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تتفلت على قوامة الرجل.
واعتبر المطلق أن المطالبات بإلغاء الولاية وإسقاطها تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولن تجد لها في المملكة شخصاً يسندها، مبيناً أن الولاية في الأصل ليست ولاية تعسف، وأكثر الرجال هم خدم لأهلهم، في مقابل فئة صغيرة من الرجال الظلمة.