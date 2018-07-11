“الغذاء والدواء” تقدم عدة نصائح لتقليل السكر في الغذاء.. تعرف عليها

حذرت هيئة الغذاء والدواء من الإفراط في استخدام السكر في الغذاء خاصة في العصائر الطازجة.
ووجهت الهيئة عدة نصائح لتقليل السكر في الغذاء، أبرزها الابتعاد عن شراب الفاكهة ونكتار الفاكهة، وعدم إضافته إلى العصائر الطازجة، واختيار منتجات الحليب والزبادي غير المنكهة وبدون إضافات.
كما دعت إلى الابتعاد عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتقليل كمية السكر أثناء عمل الحلويات المنزلية أو تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي، كما شددت على ضرورة عدم تناول طعام خارج المنزل واختيار الوجبات ذات المحتوى الأقل من السكر.