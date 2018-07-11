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أخبار محلية > أكثر من 6 آلاف مريض تخلفوا عن مواعيدهم بمجمع الملك فيصل بالطائف خلال شهر
11/07/2018   11:45 ص

أكثر من 6 آلاف مريض تخلفوا عن مواعيدهم بمجمع الملك فيصل بالطائف خلال شهر

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نشر مجمع الملك فيصل بالطائف تقريرا إحصائيا يكشف تخلف 6229 مريضا ومريضة عن مواعيدهم منذ بداية رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح التقرير أن 13134 مواطنا ومواطنة تم تسجيلهم في أقسام العيادات الخارجية التزم منهم 6905 بمواعيدهم فيما تخلف البقية.

وقال مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي، إنه سيتم تحديد مواعيد جديدة لمن تخلفوا في حالة طلبهم الحصول على مواعيد أخرى.

وأشار إلى أن المجمع استقبل في أقسام الطوارئ خلال الفترة المشار إليها أكثر من 20 ألف حالة، إضافة إلى 3866 حالة في طوارئ الولادة، و3903 مراجعات للعيادات الخارجية في برج النساء والولادة.

جدير بالذكر أن مجمع الملك فيصل يعد أحدث مستشفى بعد بناء مجمع كامل يضم المستشفى العام، وبرج النساء والولادة، والخدمات المساندة المختلفة، كما تم تزويد المستشفى بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية وكذلك الكوادر الطبية.

مجمع الملك فيصل

أكثر من 6 آلاف مريض تخلفوا عن مواعيدهم بمجمع الملك فيصل بالطائف خلال شهر

أخبار محلية
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