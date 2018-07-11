بالفيديو.. مواطنة تزعم أنها أخصائية تجميل وتتسبب في تضرر عددٍ من السيدات.. و”الصحة” و”الشرطة” تداهمان المركز

داهمت الفرق التفتيشة بوزارة الصحة ترافقها الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض مركزاً طبياً، لوجود عددٍ المخالفات به وتضرر بعض المريضات اللاتي راجعن المركز أثناء خضوعهن لعمليات حقن تجميلية.
وكشفت الجولة عن قيام خبيرة تجميل سعودية بإيهام زبونات المركز بأنها أخصائية، ما أدى لتضرر الكثير من السيدات اللاتي خضعن لعمليات حقن على يديها، ويخضع بعضهن حاليا للعلاج بعدما اكتشفن أنهن أصبن بأورام وأمراض جلدية.
وضبط المفتشون حقن فيلر وبوتيكس ومضادات حيوية منتهية الصلاحية، كما اتضح أنه يتم استخدام الإبرة الواحدة لحقن أكثر من مريضة.
وقال مدير ادارة الالتزام بوزارة الصحة الدكتور محمد العيبان إنهم داهموا المركز بعدما وصلتهم شكوى من طبيب معالج لإحدى الحالات المتضررة، وجاء في الشكوى أن سيدة غير مختصة تقوم بحقن المريضات بحقن فيلر وبوتيكس.
كما تبيّن وجود طبيب تجميل سوري يعمل في المركز بطريقة مخالفة، لانتهاء رخصته لمزاولة المهن الصحية.