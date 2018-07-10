“الإحصاء”: ارتفاع متوسط أجور السعوديين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال الربع الأول إلى 10089 ريالاً

ارتفع متوسط الأجر الشهري للعاملين السعوديين إلى 10089 ريالاً خلال الربع الأول من 2018، مقابل 9939 ريالاً خلال الربع الرابع من 2017، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2%.
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفع كذلك متوسط أجر العاملين غير السعوديين إلى 3768 ريالًا خلال الربع الأول من 2018، بزيادة 3% عن متوسط أجورهم في الربع الرابع من 2017 الذي سجل 3674 ريالًا.
وأوضحت نشرة سوق العمل للربع الأول من 2018، أن متوسط أجر السعودي بالقطاع الحكومي بلغ نحو 11095 ريالًا، مقابل 10735 خلال الربع الرابع من 2017، فيما بلغ متوسط أجور الأجانب 10298 ريالًا، مقابل 8827 ريالاً في الربع الرابع من 2017 بارتفاع نسبته. وفق “أخبار 24”.
وبلغ متوسط أجر السعودي في القطاع الخاص خلال الفترة نفسها نحو 7197 ريالًا، مقابل 7570 ريالاً في الربع الرابع من 2017، في حين بلغ متوسط أجر غير السعودي بالقطاع الخاص 3899 ريالًا، مقابل 3812 ريالاً خلال الربع الرابع من 2017.
وأشارت النشرة إلى أن متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين في القطاعين الحكومي والخاص بلغ نحو 10289 ريالًا، مقابل 9230 ريالًا للسعوديات العاملات.