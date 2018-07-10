التحالف يكشف ملابسات اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه “الشقيق”

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت عند الساعة 2:40 ظهر اليوم (الثلاثاء) إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخًا باليستيًّا من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة.
وأضاف أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت الصاروخ ودمرته دون حدوث أي إصابات من عملية الاعتراض.
ولفت المالكي إلى أن الصاروخ الذي أطلقته الميليشيا كان يستهدف مناطق مدنية وآهلة بالسكان في محافظة الشقيق.
وأكد أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍّ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، يعد مخالفًا للقانون الدولي والإنساني. وفق “أخبار 24”.