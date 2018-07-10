رسميا.. “ريال مدريد” يعلن انتقال نجمه التاريخي “رونالدو” إلى “يوفنتوس”

أعلن ريال مدريد، اليوم الثلاثاء عن انتقال نجمه وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو من صفوف الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.
وأوضح النادي في بيان رسمي أن هذه الخطوة نُفذت بناء على رغبة اللاعب البرتغالي الذي طلب الرحيل عن الفريق في الصيف الحالي، مضيفا أن “ريال مدريد سيظل دائما منزله”.
وذكرت مصادر أن صفقة انتقال “رونالدو” من ريال مدريد – بعد أن قضى ما يقرب من تسع سنوات – إلى نادي “يوفنتوس” الإيطالي، تقدر بـ100 مليون يورو (نحو 117 مليون دولار).
ويعد رونالدو (33 عاما) الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا سجلها في 438 مباراة على مدار 9 أعوام منذ انضمامه إليه قادما من مانشستر يونايتد عام 2009 مقابل 94 مليون يورو. وفق “أخبار 24”.
كما ساهم في تتويج ريال مدريد بـ4 بطولات في دوري أبطال أوروبا، 2 دوري إسباني، 2 كأس ملك إسبانيا، 2 كأس سوبر إسباني، 2 كأس سوبر أوروبي، 3 كأس عالم للأندية، كما توج بالكرة الذهبية في 4 مناسبات أثناء تمثيله ريال مدريد، ليصل بكراته الذهبية إجمالا إلى 5.