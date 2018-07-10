أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد "العنزي"

أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صلاة الميت عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، في جامع الملك عبدالعزيز بالسيح بمحافظة الخرج، على الشهيد وكيل رقيب ماجد بن هادي العنزي، بحضور محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
ونقل سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ إلى أسرة الشهيد الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن. وفق “أخبار 24”.
من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولأمير منطقة الرياض بالنيابة، على تعازيهم ومشاعرهم.